Wegen Brand: Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Würzburg gesperrt - Update: Sperrung aufgehoben

Update, 22.04.2018, 15:30 Uhr: Laut der DB Regio Bayern wurde die Sperrung zwischen Kitzingen und Dettelbach aufgehoben. Der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Würzburg läuft in beide Richtungen wieder, es ist allerdings noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen.



Originalmeldung:

Wegen eines Feuers am Bahndamm nahe dem unterfränkischen Kitzingen ist die Strecke zwischen Nürnberg und Würzburg am Sonntagnachmittag zeitweise in beiden Richtungen gesperrt worden. Die Bahn stoppte nach eigenen Angaben auf der mehrgleisigen Hauptstrecke sechs ICE und mehrere Regionalzüge.



Vier der sechs Fernzüge wurden demnach über Ansbach umgeleitet; zwei Züge mussten im Bahnhof Kitzingen warten. Reisende im Nahverkehr mussten zwischen Kitzingen und Rottendorf auf Busse umsteigen. "Sonntag ist ein Hauptreisetag, so dass es auf dieser Verbindung zwischen München und Hamburg und ins Ruhrgebiet etliche Fahrgäste trifft", sagte ein Bahnsprecher.



Nach Auskunft der Polizei wurde der Brand durch einen technischen Defekt an einem Zug ausgelöst. Wegen der hohen Temperaturen von mehr als 28 Grad in der Gegend könnten sich Funken rasch entzündet haben, hieß es. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wann die Züge wieder rollen sollten, war zunächst unklar. Die Verspätungen betrugen mindestens eine halbe Stunde.