Warnbaken gestohlen und Solarlampen beschädigt

Schuhe aus Fitnesscenter entwendet

Am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr ereignete sich in der Flugplatzstraße in Kitzingen in einem Fitnesscenter ein Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete ein Paar schwarze Turnschuhe der Marke Nike im Wert von 140 Euro aus der Herrenumkleide.

Scheibenwischer abgebrochen

Zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 3.45 Uhr, ereignete sich in der Otto-Hahn-Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Ein Unbekannter brach an einem hier geparkten Mazda den hinteren Scheibenwischer ab. Es entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Auto beschädigt

Am Dienstag zwischen 10 und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Ritterstraße in Kitzingen einen geparkten Audi. Hier wurde ein Nagel in die Lauffläche des linken Hinterreifens vom Pkw gesteckt. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Kennzeichen entwendet

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 23.30 Uhr, wurde am Bahnhofsparkplatz in Marktbreit ein Kennzeichen gestohlen. Unbekannte entwendeten von einem geparkten Renault das hintere amtliche Kennzeichen KT-DN 52. Es entstand ein Schaden von 30 Euro.

Baustelle heimgesucht

Zwischen dem 1. und 9. Juni, 10.40 Uhr, ereignete sich am Stadtgraben in Prichsenstadt an der Baustelle ein Diebstahl und eine Sachbeschädigung. Unbekannte Täter entwendeten vier Verkehrsschilder und zwei Warnbaken mit Beleuchtung. Außerdem wurden zwei Solarleuchten auf der Fußgängerbrücke zerstört. Es entstand ein Beuteschaden von 300 Euro und Sachschaden von 100 Euro.

Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.