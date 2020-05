Wahlforum Dettelbach: Eintrittsgeld an Helfer vor Ort übergeben

Der neue Bürgermeister Matthias Bielek ist seit Monatsbeginn im Amt, drei Monate zuvor hatte er noch beim Wahlforum in Dettelbach mit seinen beiden Konkurrenten diskutiert. Ausverkauft war die Veranstaltung der Main-Post in der Dettelbacher Maintalhalle damals innerhalb von zwei Stunden. Rund 750 Zuhörer wollten die drei Bewerber live erleben.

Neben gut informierten Bürgern gab es noch einen positiven Nebeneffekt: Das eingenomme Eintrittsgeld in Höhe von 1494 ging nun ohne Abzüge an Dettelbachs Helfer vor Ort (HvO), die die Stadt mit all ihren Ortsteilen versorgen. Bereitschaftsleiter Andreas Barber (Mitte) und sein Kollege Kai Glöggler bedankten sich herzlich für die Spende, die sie zur Anschaffung des Zielführungssystem Lardis verwenden werden. Das ist eine Art Navigationsgerät, das die Mitglieder der HvO-Gruppe noch schneller zum Einsatzort lotsen soll.