Vorfahrt missachtet: drei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Samstag, um 10.50 Uhr, an der Kreuzung der B 22 mit der Kreisstraße KT bei Schwarzach 11. Eine 78-jährige VW-Fahrerin wollte die Kreuzung aus Richtung Kleinlangheim kommend überqueren und übersah den vorfahrtberechtigten Skoda eines 59-jähren Mannes, der nach Dettelbach fuhr. Mitten in der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Die Unfallverursacherin sowie die beiden Insassen des Skoda wurden bei dem Unfall verletzt und wurden vom Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht, teilt die Polizei mit.