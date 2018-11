Vor Gericht: Mit dem GoKart in den Keller

Es war einigermaßen spektakulär, was sich vor etwa einem Jahr rund um die Sickerhalle in Kitzingen abgespielt hat. Einbrecher waren Anfang November in die Halle eingedrungen und hatten ein ganzes Paket Schlüssel mitgenommen. Mit denen verschafften sie sich dann Zugang zur Halle und auch zu einer Garage des AMC Kitzingen.

Zwei GoKarts nahmen sie mit. Eines der Sportfahrzeuge wurde am Morgen nach dem Einbruch in der Nähe gefunden. Der zweite Flitzer blieb zunächst verschwunden, tauchte dann wieder auf und war jetzt Gegenstand einer Verhandlung vor dem Jugendrichter in Kitzingen.

Einbrecher längst verurteilt

Dabei ging es zwar um das rund 2000 Euro teure Sportgerät, aber nicht um den Einbruch. Die Einbrecher sind längst verurteilt. Beim Nachspiel vor dem Jugendrichter ging es jetzt um Unterschlagung.

Klare Sache

Laut Anklage war alles klar: Drei Männer zwischen 20 und 30 Jahren haben das GoKart in den frühen Morgenstunden des 5. November auf dem Weg nach Hause gefunden. Sie haben es mitgenommen und im Keller des Mehrfamilienhauses verstaut, in dem sie wohnen. Als sie merkten, dass damit nichts anzufangen war, wurde das ziemlich schwere Gerät aus dem Keller geholt und an einem Platz für Mülltonnen abgestellt. Dort hat es die Polizei gefunden.

Ein Fall von gemeinsamer Unterschlagung, so der Staatsanwalt. Ganz so einfach war es aber nicht. Der Nachweis jedenfalls war nicht zu führen; das Verfahren wurde eingestellt.

Nicht nur Platzprobleme

Angesichts der drei Angeklagten, der Anwälte und des Dolmetschers kam Richter Wolfgang Hülle mit Blick in den vollen Saal gleich zu Beginn der Verhandlung nicht um die Feststellung herum: „Wir haben Platzprobleme.“ Wie sich schnell zeigte, blieben das nicht die einzigen Probleme.

Keine Spuren

Die drei Angeklagten jedenfalls wiesen alle Schuld von sich. „Ich habe nichts damit zu tun“, sagte einer nach dem anderen. Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig. Wie ein Polizist als Zeuge sagte, waren an dem Sportgerät keine Fingerabdrücke zu finden, DNA-Spuren waren nicht verwertbar. Blieben Indizien und die Zeugenaussagen. Und da wurde es schwierig.

Aus dem Augenwinkel

Ein Nachbar hatte zwar in der Dämmerung vier Männer beobachtet, die das Sportgerät mit einigem Aufwand in den Keller des Mehrfamilienhauses schleppten, allerdings nur „aus dem Augenwinkel“. Die Aktion war rund 25 Meter entfernt; die Leute hatten zumindest teilweise Kapuzen auf. Dazu kam die Feststellung: „Die sehen alle gleich aus.“ Der Mann war sich ziemlich sicher, dass es die Drei auf der Anklagebank gewesen seien, aber eben nur ziemlich.

Nichts ist definitiv

Blieb die Nachbarin, die den Abtransport aus dem Keller in Richtung Mülltonnen beobachtet hatte. Auch dabei war es dunkel. Nach ihrer Aussage sollen es maximal fünf Männer gewesen sein. Allerdings kam auf die Frage von Hülle, ob es die drei Angeklagten waren, auch hier: „Das kann ich nicht definitiv sagen.“

Damit war schnell klar: Das Verfahren wird eingestellt. Als man sich geeinigt hatte, dass die Angeklagten ihre eigenen Kosten selbst tragen und die Staatskasse den Rest übernimmt, war die Verhandlung durch. Das GoKart dreht übrigens längst wieder seine Runden, gesteuert von den Jugendlichen des AMC Kitzingen.