Von Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen

Am Dienstagnachmittag ereignete sich bei Schwarzach an der Einmündung zur Bundesstraße 22/Auffahrt Staatsstraße 2271 ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Lkw-Fahrer befuhr laut Polizeiangaben mit seinem Sattelzug die Auffahrt zur Staatsstraße in Richtung Hörblach. Hierbei kam der Mann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.