"Volksfest-Luft und Volksfest-Genuss" in Volkach

Normalerweise wäre am ersten Juni-Wochenende das Winzerhoffestival "Volkacher Lebensart" in der Altstadt über die Bühne gegangen. Doch große Events dürfen bis Ende August nicht stattfinden. Damit Bürger und Gäste nicht ganz auf diese Genüsse und Erlebnisse verzichten müssen, lädt die Stadt Volkach laut einer Pressemitteilung die Schaustellerfamilie Straetemans aus Bad Windsheim mit ihrem Süßwaren- und Karussellangebot in die Altstadt ein.

Los geht's am Samstag, 30. Mai. Vor der ehemaligen Castell-Bank wird es Mandeln, Lebkuchenherzen, Schokofrüchte und Crepés geben. Mit Rücksicht auf die örtlichen Eisdielen wird kein Eis verkauft. Auf dem Marktplatz dreht das Karussell seine Runden. Die bayernweite Öffnung von Freizeiteinrichtungen zum 30. Mai wie zum Beispiel einem Freizeitpark schafft dafür die rechtliche Grundlage.

Für die Kinder wird vor dem Rathaus ein Kinderkarussell aufgebaut. Die Attraktionen sind räumlich voneinander getrennt. Das Karussell lädt in den beiden Wochen immer zwischen 14 und 18 Uhr zu Fahrten ein, der Süßwarenstand ist täglich ab 11 bis in den Abend hinein geöffnet. Der zweite Termin für "Volksfestluft in der Stadt" findet dann zur Weinfestzeit im August statt.