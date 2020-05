Volkach vor 1 Stunde

Volkacher Bibliothek packte Kisten für Seniorenheim

Die mehrwöchige Renovierung der Stadtbibliothek Volkach ist weitestgehend abgeschlossen, doch noch darf die Stadtbibliothek wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen. Das Büchereiteam hatte in den letzten Wochen im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun, denn es mussten nicht nur Regale umgeräumt, sondern auch weit über 10 000 Medien gesichtet und aussortiert werden. Dabei sammelten die Mitarbeiter um Bibliotheksleitung Claudia Binzenhöfer etliche Bücher, die speziell für Sehbehinderte mit extra großer Schrift gedruckt wurden. "Ideal für die Bewohner unserer Seniorenheimein Volkach", so Claudia Binzenhöfer. Das Team packte gleich mehrere Kartons dieser Bücher zusammen. Claudia Binzenhöfer spendete diese an Manuela Dengel (Einrichtungsleitung)und Stephan Müller (Pflegedienstleitung) – beide vom ASB Seniorenzentrum Volkach. Sie freuten sich laut einer Mitteilung an die Presse, gerade in dieser kontaktarmen Zeit, den Bewohnern ihrer Einrichtung neuen Lesestoff anbieten zu können und dankten der Stadtbibliothek für die Spende.