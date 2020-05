Volkach: Wertstoffhof wieder offen, Rathaus weiter geschlossen

Die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach gibt bekannt, dass der Wertstoffhof des Bauhofs seit dem 4. Mai wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet ist.

Der Wertstoffhof ist laut Pressemitteilung seit dieser Woche wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet: mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 12 Uhr.

Es besteht Maskenpflicht. Zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern wird der Betrieb auf der Anlage streng reguliert, dadurch kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Eine Anlieferung ist nur Bürgern der Stadt Volkach und ihrer Ortsteile erlaubt. Der Personalausweis ist bereitzuhalten und durch die geschlossene Fahrzeugscheibe vorzuzeigen.

Volkacher Rathaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Außerdem wurde entschieden, dass das Volkacher Rathaus bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt. Die Bürger können sich mit ihren Anliegen auch weiterhin per E-Mail oder Telefon an die Fachämter oder an das Bürgerbüro der Stadt Volkach unter Tel.: (09381) 40110 oder per E-Mail an stadt@volkach.de wenden.

Persönliche Termine können nur nach telefonischer Absprache und Vereinbarung wahrgenommen werden. Nur nach telefonischer Voranmeldung können Besucher das Rathaus betreten. Ebenso muss jeder Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen, wenn er das Rathaus betritt.

Wer keine Maske hat, kann eine solche im Rathaus erstehen. Allerdings weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass das Rathaus keine offizielle Verkaufsstelle ist, sondern nur in Ausnahmefällen eine Mund-Nasen-Maske gegen Spende von mindestens drei Euro abgibt.

Folgende öffentliche Einrichtungen in Volkach sind bis auf Weiteres geschlossen: alle Museen in Volkach, Musikschule, Volkshochschule, alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Jugendhaus, Hallenbad, Stadtbibliothek sowie Sportanlagen und Kinderspielplätze.