vlf-Frauentag in de Karl-Knauf-Halle

Positive Denkweisen und Hilfsangebote - um diese Themen dreht sich alles beim 32. Frauentag des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (vlf) am Donnerstag, 14. November, ab 10 Uhr in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen. Laut einer Pressemitteilung lautet der Titel des Vortrages von Sebastian Wächter"Barrierefrei im Kopf – welche Denkweise uns weiterbringen".

Wächter ist durch einen Unfall beim Wandern seit seinem 18. Lebensjahr querschnittsgelähmt. Der Schicksalsschlag ließ ihn oft verzweifeln, machte ihn mutlos und ängstlich. Mehrere Jahre hat es gedauert, aber schließlich hat der heute 30-Jährige es tatsächlich geschafft: Er konnte sich aus den negativen Gedankenkreisen befreien und hat gelernt, wieder nach vorne zu schauen.

Nach einem Auslandssemester in den USA, hat er sein Studium abgeschlossen, in einer Bank gearbeitet und es bis zum Rollstuhl-Rugby-Bundesligaspieler gebracht. Inzwischen erklärt er in Workshops und Vorträgen, wie wir alle lernen können, "das Beste" aus sich und ihrer Situation herauszuholen, teilt der vlf weiter mit.

Zum Thema "Hilfe im Pflegedschungel" referiert Kathrin Glaubrecht vom Pflegestützpunkt Landratsamt Haßberge. Im Anschluss stellt Bürgermeisterin Gertrud Bühl aus Breitbrunn ihr 2012 gegründetes Bürgerdienst-Modell vor. Im Foyer der Karl-Knauf-Halle hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaften und Forsten für die Besucher einen Parcours mit Genuss- und Bewegungsinseln aufgebaut. Für die Teilnahme am vlf-Frauentag wird eine Anmeldung bis 8. November unter Tel. (09721) 808710 erbeten.