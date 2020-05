Kitzingen vor 57 Minuten

Virtueller Rundgang durch die Bücherei

Eine Besichtigung der anderen Art ermöglichten dem Kindergarten Friedenskirche in Kitzingen die beiden Damen der Stadtbücherei Kitzingen, Ariane Krause und Lea-Anna Sußmann, heißt es in einer Pressemitteilung. Da es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich war, der Stadtbücherei persönlich einen Besuch abzustatten, entstand die Idee im Kindergartenteam, einen kleinen Film zu machen. So konnte den Kindern und Eltern das "Innenleben" der Stadtbücherei näher gebracht werden. Es gibt dabei interessante Einblicke in die tolle Kinderbuchabteilung. Neben einer Vielzahl an Büchern können auch CDs, DVDs und Tonies ausgeliehen werden.