Viele Zuschauer feiern den Kitzinger #StadtSchoppenDahemm

Die ersten beiden #StadtSchoppenDahemm-Wochenenden waren ein voller Erfolg. Am vergangenen Sonntagabend feierten viele StadtSchoppen-Fans von zuhause mit, als Donny Vox seine Klassiker live über die Facebook-Seite von Kitzingen-Kanns zum Besten gab. In rund zwei Stunden konnten sich die Organisatoren über knapp 11 000 Videoaufrufe freuen. Über einen virtuellen Hut konnten die Leute dem Musiker eine Spende zukommen lassen. Hier kam eine dreistellige Summe zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um das Brücken-Feeling auch zuhause richtig zu genießen, können sich die StadtSchoppen-Fans die Weine der Winzer nach Hause liefern lassen und so auf dem Balkon oder der Couch zu guter Live-Musik das ein oder andere Gläschen Wein trinken. Am vergangenen Sonntag wurden die drei StadtSchoppen-Weine vom Weingut Roth aus Wiesenbronn persönlich von Nicole Roth vorgestellt.

Am Sonntag, 17. Mai, geht der #StadtSchoppenDahemm nun in die dritte Runde. Der Weinpartner diese Woche ist das Weingut Brügel aus Castell-Greut. Die unplugged Band 4Tex, die sonst beim Stadtfest im In:Hof viele Fans anlockt, heizt den StadtSchoppen-Fans ab 18 Uhr ein.