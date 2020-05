Kitzingen vor 2 Stunden

Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Kitzingen-Siedlung

In der Nacht auf Mittwoch haben noch unbekannte Täter in der Memellandstraße im Stadtteil Siedlung in Kitzingen versucht, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen.