Verloren, vergessen, versteigert

Die Fahrräder sind der Klassiker. Aber rein zahlenmäßig werden sie von Handtüchern und Badehosen locker überholt. Die Kisten mit Fundstücken aus dem Aqua-Sole stapeln sich im Keller des Kitzinger Rathauses. Am Samstag werden sie versteigert beziehungsweise verkauft.

Schnäppchenjäger haben sich den Termin längst im Kalender notiert: Alljährlich im April versteigert die Stadt Kitzingen ihre Fundsachen. So mancher ist dabei schon für einen günstigen Preis zu einem tollen Fahrrad gekommen. Am Samstag, 14. April, ist wieder Gelegenheit dazu.

47 Fahrräder kommen an diesem Tag ab 9 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Landwehrstraße unter den Hammer. Das sind längst nicht alle Räder, die derzeit im Keller der Wirtschaftsschule lagern. Bevor sie versteigert werden können, müssen alle Fundstücke ein halbes Jahr aufgehoben werden, damit der Besitzer sie abholen kann – so er sich denn meldet. Ein Fahrrad, das Anfang des Jahres gefunden wurde, hat damit noch Schonfrist und wird erst nächstes Jahr verkauft.

Angeboten werden am Samstag aber weit mehr als die 47 Fahrräder. Denn verloren und gefunden wird eine ganze Menge völlig unterschiedlicher Dinge. Andrea Klinger vom Fundamt im Rathaus staunt selbst immer wieder, was da so alles abgegeben wird. 91 Schlüssel, 20 Handys, 55 Ausweise. Das sind Dinge, die häufig von den Besitzern vermisst und tatsächlich wieder abgeholt werden. Zumal wenn diese, wie bei den Ausweisen, leicht zu ermitteln sind. Handys können teilweise mit Hilfe der Anbieter dem Eigentümer zugeordnet werden. Bei den meisten Fundstücken aber ist völlig unklar, wem sie gehören. Die neun Brillen zum Beispiel, die fünf Handtaschen – zwei davon für Herren, bestückt mit Pfeifen und Raucherutensilien. Der Schmuck – darunter drei Eheringe mit Gravur. Vergeblich auf ihre Besitzer gewartet haben auch zwei Bluetoothboxen, eine Überwachungskamera, ein Navigationsgerät, ein hochwertiges Mikrofon im Wert von mehreren hundert Euro, ein Motorradhelm, eine Kulturtasche, ein Blutzuckermessgerät und vieles mehr. Wem zwei Gläser Honig gehören, ist Klinger genauso schleierhaft wie die Antwort auf die Frage, wie man eine Marmorplatte verlieren kann. Eine solche hat die Polizei erst diese Woche zum Fundamt gebracht. Sollte niemand sie abholen, kommt sie wohl nächstes Jahr unter den Hammer – rein symbolisch gesehen natürlich.

17 Mal wurde Schmuck gefunden – der geht leicht verloren, beispielsweise wenn man sich den Schal abstreift. Oder er wird im Aqua Sole vergessen. Überhaupt ist das Kitzinger Schwimmbad ein Quell der Fundstücke. „Wir haben 17 Lieferungen aus dem Aqua Sole bekommen“, erzählt Andrea Klinger. „Jede Lieferung umfasst 100 bis 150 Sachen.“ Und so stapeln sich derzeit die Kisten mit Handtüchern, Badehosen, Bikinis, Schwimmflossen, Badeschuhen, Spielsachen, Lesebrillen und vielem mehr im Rathauskeller.

Ein Teil der Fundstücke wird am Samstag versteigert. Der Höchstbietende bekommt also den Zuschlag. Der Einstiegspreis ist je nach Wert unterschiedlich hoch – bei den Schmuckstücken wird beispielsweise extra ein Juwelier im Vorfeld um Rat gefragt. Doch nicht alles eignet sich für eine Versteigerung. So wird etwa die im Schwimmbad gefundene Kleidung zum Festpreis verkauft. Für zwei, drei Euro bekommt man da schon gute Stücke. Die Kleidung, die keinen Käufer findet, kommt der Rumänienhilfe zugute – genauso wie die Fahrräder.