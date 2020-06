Sommerach vor 19 Minuten

Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Von einem Zeugen wurde am Samstagmittag beobachtet, wie der Fahrer eines weißen Autos beim Ausparken auf dem Parkplatz vor dem Schwarzacher Tor in Sommerach gegen ein Holzschild fuhr und dieses beschädigte. Anschließend fuhr der Unbekannte nochmals langsam an dem Schild vorbei und verließ den Parkplatz. Von dem Zeugen, der sich das Kennzeichen merken konnte, wurde der Vorfall erst am Nachmittag gemeldet. Bei der Unfallaufnahme stand auch der geflüchtete Wagen wieder auf dem Parkplatz. Der Fahrer hatte die Beschädigung aber immer noch nicht gemeldet. Gegen den 60-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.