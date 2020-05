Albertshofen vor 1 Stunde

Unvorsichtiger Paketzusteller verursacht Unfall

Am Dienstagnachmittag führte ein Paketzusteller in der Kirchstraße in Albertshofen eine Postsendung aus. Als er von seiner Zustellung von einem Anwesen zurück auf die Straße lief, kam ein Radfahrer von der Spinnenbergstraße kommend in Richtung Mainstraße gefahren. Für den 45-jährigen Pedelec-Fahrer kam der Fußgänger vollkommen überraschend auf die Straße, sodass er nicht mehr ausweichen konnte. Er stürzte über den Lenker und fiel auf die Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht. Mit Verdacht auf einer Schulterverletzung wurde er mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert. Der Paketzusteller erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.