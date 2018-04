Unterfranken: Feuer in Wohngebiet - sechs Verletzte, Scheune niedergebrannt, Häuser beschädigt

6 Menschen wurden verletzt



Am Samstagvormittag hat es in Euerfeld im Kreis Kitzingen gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, Stand die Scheune in der Dorfmitte von Euerfeld in Vollbrand - eher sie komplett niederbrannte. Letztlich stürzte die Scheune teilweise ein, auch vier umliegende Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen.Um 11.15 Uhr hatten Zeugen das Feuer in der Scheune in der Kaiserstraße bemerkt und den Notruf abgesetzt. In der Folge des Feuers brannte die Scheune mitten im Wohngebiet vollständig nieder. Rund 120 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis waren im Einsatz. Ein Übergreifen auf die umliegenden Gebäude konnte durch Bewässerung der Dächer glücklicherweise verhindert werden.Nicht jedoch, dass mindesten vier umliegende Häuser dennoch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bei einem zur Scheune gehörenden Wohnhaus wurde der Vorbau laut Polizei massiv beschädigt. Den Gesamtschaden kann die Polizei aktuell noch nicht genau beziffern - liegt voraussichtlich aber im oberen fünfstelligen Bereich.Durch das Rauchgas wurden insgesamt sechs Personen verletzt - darunter auch einer der Feuerwehrmänner. Die Kripo Würzburg hat die ersten Überprüfungen zur Brandursache bereits eingeleitet. Diese ist laut Polizei derzeit aber noch unklar - weshalb sich die Beamten Hilfe aus der Bevölkerung erhoffen.Zeugen, die vor Ausbruch des Brandes Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Brandfalles beitragen könnten, werden gebeten, dies der Kripo Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mitzuteilen.