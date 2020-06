Unfallflucht: Dunkle Lackspur gesichert

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße in Prichsenstadt ein weißer BMW angefahren und an der linken vorderen Fahrzeugecke beschädigt. Vom Verursacherfahrzeug konnten laut Polizeibericht dunkle Lackspuren gesichert werden. Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.