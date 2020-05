Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Volkach

Am Dienstagnachmittag parkte eine Audi-Fahrerin in der Dimbacher Straße in Volkach ihr Fahrzeug auf dem Rewe-Parkplatz, teilt die Polizei mit. Als sie vom Einkaufen zurückkam, bemerkte sie am Fahrzeugheck eine Beschädigung. Offensichtlich wurde der Schaden im Zeitraum zwischen 14 und 14.30 Uhr verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beträgt einige Hundert Euro.

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.