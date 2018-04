Unterfranken: Frontal-Crash nach Abbiegefehler - zwei Autofahrerinnen schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte sowie zwei total beschädigte Autos sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Marktbreit und Enheim ereignet hatte.Wie die Polizei mitteilt, war eine 49-jährige Autofahrerin gegen 16.20 Uhr von Enheim her kommend in Richtung Marktbreit unterwegs. An der Autobahnanschlussstelle Marktbreit wollte die Fahrerin nach links abbiegen und auf die A7 auffahren. Dabei übersah sie jedoch das ihr auf der Staatsstraße entgegenkommendem Auto einer 59-jährigen Frau.Beide Autos prallten in der Folge frontal zusammen - beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in das Krankenhaus nach Ochsenfurt gebracht. An beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Diesen schätzt die Polizei insgesamt auf rund 18.000 Euro.