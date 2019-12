Schwere Verletzungen nach Unfall in Unterfranken - Mutter mit Kind (2) müssen durch Dach gerettet werden: Am Montagmorgen hat sich auf der KT22 ein Unfall mit schweren Folgen ereignet. Zur Rettung der Insassen - eine 31-jährige Mutter mit ihrem Kind (2) - mussten die Rettungskräfte das Dach des Autos abschneiden. Das bestätigt die Polizei aus Kitzingen auf Anfrage von inFranken.de am Montagmittag. Jetzt, am Tag danach, gab die Polizei den Grund für den Unfall bekannt.

Kreis Kitzingen: Auto kommt von Fahrbahn ab - Mutter und Kind müssen befreit werden

Bei der Frau (31), die an der Unfallstelle über starke Rückenschmerzen klagte, konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Deshalb kam die Frau zunächst mit dem BRK-Fahrzeug in die Uni-Klinik-Würzburg zur ärztlichen Behandlung. Hier wurde auch eine Blutentnahme bei der Frau durchgeführt.

Ursprungsmeldung: Frau baut Unfall auf Kreisstraße

Die Frau war - zusammen mit ihrem erst zwei Jahre alten Kind - am Morgen des 16.12.2019 mit ihrem BMW auf der Straße von Biebelried nach Westheim im Kreis Kitzingen unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam das Auto von der Fahrbahn ab und kam im Graben zu stehen. Die Ursache ist aktuell noch Teil der Ermittlungen der Polizei.

Da die Frau über starke Schmerzen klagte und im Auto eingeklemmt war, musste die Feuerwehr das Dach des Autos abschneiden. So konnte die Frau mit schweren Verletzungen geborgen werden. Das Kind blieb unverletzt, da es ordnungsgemäß angeschnallt war.