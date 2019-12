Tödlicher Unfall in Unterfranken

Autofahrer verunglückt auf Kreisstraße im Landkreis Kitzingen

71-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Update vom 20.12.2019, 7.45 Uhr: Autofahrer (71) verstirbt nach Unfall zwischen Buchbrunn und Mainstockheim

Bei dem schweren Unfall am frühen Freitagmorgen im Landkreis Kitzingen ist ein Mensch ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Demnach entdeckte ein Zeuge am Freitagmorgen (20. Dezember 2019) auf der Strecke zwischen Buchbrunn und Mainstockheim das Unfallfahrzeug. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Hinweise, die auf eine Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs hindeuten, liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Kitzingen führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Kurz vor 4 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer das verunglückte Fahrzeug unterhalb der Eisenbahnbrücke entdeckt und sofort den Notruf gewählt.

Auf abschüssiger Strecke: 71-Jähriger prallt gegen Brückensockel

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand deutet vieles darauf hin, dass der Wagten von Buchbrunn in Richtung Mainstockheim unterwegs war. Dort kam er anscheinend auf abschüssiger Strecke alleinbeteiligt rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Betonsockel einer Brücke.

Der Fahrer des Opels, ein 71-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen, wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Kitzingen. Zur Klärung des exakten Unfallhergangs wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Neben Polizei, Rettungsdienst und einem Notarzt befanden sich auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Buchbrunn und Mainstockheim im Einsatz.

Die Kreisstraße ist zur Stunde noch in beide Richtungen gesperrt (Stand 7.25 Uhr). Sobald die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, wird die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Erstmeldung vom 20.12.2019, 6.30 Uhr: Schwerer Unfall in der Nacht bei Mainstockheim

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. Dezember 2019) hat sich in Unterfranken ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge, liegt die Unfallstelle auf der Kreisstraße KT27 zwischen Buchbrunn und Mainstockheim.

Schwerer Unfall bei Mainstockheim: Polizei vor Ort

Gegen 5 Uhr in der Früh hat sich dort der Unfall ereignet. Mehr zum schweren Unfall in Unterfranken in Kürze auf inFranken.de.