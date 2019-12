Schwerer Unfall in Unterfranken

Autofahrer verunglückt auf Kreisstraße im Landkreis Kitzingen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20. Dezember 2019) hat sich in Unterfranken ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Angaben der örtlichen Polizei zufolge, liegt die Unfallstelle auf der Kreisstraße KT27 zwischen Buchbrunn und Mainstockheim.

Schwerer Unfall bei Mainstockheim: Polizei vor Ort

Gegen 5 Uhr in der Früh hat sich dort der Unfall ereignet. Mehr zum schweren Unfall in Unterfranken in Kürze auf inFranken.de.