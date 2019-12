Schwere Kopfverletzungen: Radlerin bei Sturz in Unterfranken verletzt

Die 84-jährige Seniorin fuhr am Freitag gegen 18:15 Uhr mit ihrem Rad in Willanzheim (Kreis Kitzingen) auf dem Kapellenweg ortseinwärts, als sie der Spurenlage nach ohne Beteiligung eines anderen stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Anschließend kam sie unter ihrem Rad zum Liegen.

Erst circa 10 Minuten nach dem Unfall wurde die Frau von einer Zeugin gefunden, die auch sofort den Rettungsdienst verständigte. Nach ihrer Erstversorgung noch an der Unfallstelle wurde die 84-Jährige in die Uniklinik Würzburg gebracht. Die Unfallursache dürfte vermutlich in einem Fahrfehler liegen, da sich das Rad bei einer Überprüfung vor Ort durch die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen in technisch einwandfreiem Zustand befand.