Tödlicher Unfall im Landkreis Kitzingen

23-Jähriger stirbt bei Crash, sieben Menschen verletzt

Polizei sucht dringend Zeugen

Tödlicher Unfall in Unterfranken: Am Freitagabend (9. August) hat sich zwischen Düllstadt und Atzhausen (Kreis Kitzingen) ein schwerer Unfall ereignet. Auf der Staatsstraße 2421 kam gegen 18.25 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr. Dabei krachte er mit seinem Auto in einen Kleinbus und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Polizei teilt am Samstagabend mit, dass sie immer noch dringend Zeugen sucht, die zur Klärung der Unfallursache beitragen können. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sind die Aussagen von Zeugen von großer Wichtigkeit.

Deshalb sucht die Verkehrspolizeiinspektion nach

Personen, die zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr zwischen Düllstadt und Atzhausen unterwegs waren

Die Insassen eines dunklen Opel Astras, die unmittelbar nachdem der Unfall passiert war an der Unfallstelle eingetroffen waren

Einem dunklen Kombi oder Mini Van, der zur unfallrelevanten Zeit zwischen Düllstadt und Atzhausen gefahren ist

Junger Mann stirbt bei Schwarzach: Sieben Menschen verletzt

Der 23-Jährige kam zunächst mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. Kurze Zeit später krachte er in den Gegenverkehr. Im entgegenkommenden Bus saßen zu diesem Zeitpunkt sieben Menschen: Alle wurden verletzt - vier davon schwer.

Laut Polizei wurde einer der Verletzten mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zum Unfall laufen auf Hochtouren. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Sicherstellung beider Fahrzeuge angeordnet.

Suche nach Zeugen: Polizei mit Aufruf

Im Zusammenhang der Ermittlungen wird dringend der Fahrer eines dunklen Kombi gesucht. Er wird gebeten, sich unter 09321/141-130 zu melden.

