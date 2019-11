Massenkarambolage auf der A7 bei Kitzingen: Vermutlich wegen Glatteis auf einer Autobahnbrücke hat es am Sonntagmorgen (10. November 2019) auf der Autobahn 7 in Unterfranken heftig gekracht.

Blitzeis auf A7: 13 Verletzte nach schwerem Unfall bei Kitzingen

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilte, sind zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen in Fahrtrichtung Kassel rund 25 Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt. Auch ein Streifenwagen sowie ein Fahrzeug der Feuerwehr seien an dem Unfallgeschehen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher.

Unfallursache war offenbar Blitzeis, dass sich auf der Mainbrücke Marktbreit gebildet hatte. Ein Sprinter war dort gegen 7.20 Uhr aufgrund der glatten Fahrbahn in die Mittelleitplanke gekracht - weitere Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und das Unglück nahm seinen Lauf.