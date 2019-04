Unfall in Unterfranken: Am Dienstag (9. April 2019) ist es zwischen Rüdern und Gräfenneuses (Landkreis Kitzingen) zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Laut Informationen der Polizei kam das Auto in einer Kurve von der Straße ab: Am Steuer saß eine 17-jährige Fahranfängerin. Alle anderen Insassen waren in ähnlichem Alter.

Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2260 am Mittag. Die Polizei sperrte die Straße für einige Zeit.

