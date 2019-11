Massenkarambolage auf der A7 bei Kitzingen: Offenbar wegen Glatteis auf der Autobahnbrücke bei Martinsheim (Landkreis Kitzingen) hat sich am Sonntagmorgen, 10. November 2019, auf der Autobahn 7 in Unterfranken ein schwerer Unfall mit 18 beteiligten Fahrzeugen und knapp 30 Verletzten ereignet.

Blitzeis auf A7 führt zu Unfall: 18 Fahrzeuge krachen bei Kitzingen ineinander - auch Rettungsfahrzeuge beteiligt

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de mitteilte, waren zwischen den Anschlussstellen Marktbreit und Kitzingen in Fahrtrichtung Kassel 18 Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt. Auch ein Streifenwagen sowie drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren an dem Unfallgeschehen beteiligt, sagte ein Polizeisprecher.

Unfallursache war offenbar Glatteis, dass sich auf der Mainbrücke Marktbreit gebildet hatte. Ein Kleintransporter war dort gegen 7.20 Uhr aufgrund der glatten Fahrbahn in die Mittelleitplanke gekracht. Weitere Fahrzeuge konnten - wohl bedingt durch den dichten Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern sowie dem Glatteis - nicht mehr ausweichen und das Unglück nahm seinen Lauf.

29 Verletzte nach Glatteis-Unfall in Bayern: vier Menschen schwer verletzt

Laut neuesten Angaben der Polizei gibt es 29 Verletzte. Eine Frau war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Drei weitere Unfallbeteiligte brachte der Rettungsdienst ebenfalls mit schwereren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.

Die anderen 25 Beteiligten kamen zum Glück mit leichteren Verletzungen davon. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.