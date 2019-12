A3: Frau stirbt bei Unfall - Verwandter muss ihren Tod mit ansehen

Wie die Polizei berichtet, ist es um etwa 18 Uhr an Heiligabend auf der A3 bei Wiesentheid zu einem tödlichen Unfall gekommen. Bei der Kollision von vier Fahrzeugen wurde eine Frau tödlich verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Auto auf einen langsamer fahrenden Wagen auf, weshalb beide Fahrzeuge über die Fahrbahn schleuderten. Zwei weitere Fahrzeuge kollidierten beim Ausweichen.

Verwandter muss Unfall mit ansehen

Eine 50-jährige Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Im vorausfahrenden Auto saß nach Angaben der Polizei vor Ort ein Verwandter der Frau. Sein Auto war nicht in den Unfall verwickelt, jedoch musste der Mann im Rückspiegel mit ansehen, wie das Auto seiner Verwandten verunglückte.

Vor Ort erfuhr er noch, dass die Frau gestorben war. Unfallseelsorge und Polizei nahmen den Mann in ihre Obhut.

Autobahn über Stunden gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde zur Klärung des genauen Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 21.40 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.