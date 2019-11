A3 bei Wiesentheid: Baum fällt nach Lkw-Unfall auf Autobahn - Mann schwer verletzt

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 160.000 Euro.

In der zweiten Hälfte der Nacht wurden Lkw und Kühlanhänger vom THW und den örtlichen Feuerwehren geborgen. Die A3 in Richtung Nürnberg war daher zeitweise voll gesperrt. An der Ausfahrt Wiesentheid erfolgte eine Umleitung. Zu erwähnenswerten Staus kam es laut Polizei aber nicht.