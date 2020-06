Undichte Kälteanlage sorgte für doppelte Aufregung in Kitzingen

Zweimal musste zuletzt ein Großaufgebot der Feuerwehr zum "Dreistock" in Kitzingen ausrücken: Sowohl am Pfingstmontag als auch am 3. Juni herrschte am "Kaufland" helle Aufregung. Innerhalb von drei Tagen hatte es gleich zweimal einen Gasaustritt gegeben. Wie berichtet, finden in dem Markt seit einigen Monaten bei laufendem Betrieb Umbauarbeiten statt. Während sich am Pfingstmontag keine Kunden in dem Mark befunden hatten, mussten am darauffolgenden Mittwoch die Kunden gegen 18 Uhr das Geschäft verlassen. Rund eineinhalb Stunden später war dann der Feuerwehreinsatz - vor Ort befanden sich 18 Einsatzkräfte und vier Großfahrzeugen - beendet.

"Keine Gefahr für Kunden und Mitarbeiter"

Wie vor Ort schon die Feuerwehr bestätigte jetzt auch das Unternehmen, dass aus einer Kühlanlage Kohlendioxid (CO2) austrat und deshalb der Alarm anging. Eine Unternehmenssprecherin betonte, dass im Rahmen der momentanen Marktmodernisierung eine neue Kälteanlage eingebaut wurde. An beiden Tagen sei es "zu einer Undichtigkeit gekommen, wodurch CO2 austrat". Es habe aber "zu keiner Zeit eine Gefahr für unsere Kunden oder Mitarbeiter" bestanden, so die Information der Pressestelle.