Kitzingen vor 1 Stunde

Unbekannter setzt Mülleimer in öffentlichem WC in Brand

Ein Unbekannter zündelte am Donnerstagabend um 18.35 Uhr in der Schrannenstraße in Kitzingen in der öffentlichen Toilette an der alten Mainbrücke vermutlich mit einem Feuerzeug und setzte in der Damentoilette den Mülleimer für Papiertücher in Brand. Anschließend entfernte sich der oder die Täterin, heißt es im Polizeibericht. Es entwickelte sich Rauch und ein geringer Schwelbrand entstand, der von der Feuerwehr Kitzingen mit 25 Helfern schnell gelöscht werden konnte. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro.