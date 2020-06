Laub vor 1 Stunde

Trotz Ampel hat es an der Lauber Kreuzung wieder gekracht

Leicht verletzt wurde ein Beteiligter an einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag um 14.15 Uhr an der Kreuzung der B 22 bei Laub ereignete. Ein 22-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der B 22 aus Richtung Bamberg kommend unterwegs und wollte bei Grünlicht an der Lauber Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 50-jährigen Mann, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls bei Grün geradeaus in Richtung Bamberg fuhr.