Frau in hilfloser Lage an Schleuse entdeckt

Rettungskräfte bringen Seniorin ins Klinikum

Unfallopfer verstirbt eine Woche nach Auffinden

Unklar, wann und wie die Frau an den Unfallort gelangte

Polizei sucht Zeugen

Zur lückenlosen Aufklärung des Todes einer 84-Jährigen sucht die Kripo Würzburg nun nach Zeugen. Die Seniorin war am 22. September in hilfloser Lage an der Schleuse in Gerlachshausen entdeckt worden und verstarb eine Woche später im Krankenhaus. Unklar ist derzeit, wie die Rentnerin von Volkach nach Gerlachshausen kam.

Erst am Tag danach entdeckt

Die Kripo geht den derzeitigen Ermittlungen nach davon aus, dass die Seniorin am Freitag, dem 20. September oder Samstag, dem 21. September von Volkach bis zur Schleuse in Gerlachshausen gelaufen und dort dann offenbar einen längeren Abhang hinuntergestürzt war. Selbst war die Frau nicht in der Lage, Hilfe zu rufen. Schiffsführer meldeten am Vormittag des 22. September eine verletzte Frau beim Schleusenwärter, worauf sofort der Rettungsdienst alarmiert wurde. Am Schleusenufer konnte die Seniorin, die zwar noch bei Bewusstsein, aber sichtlich geschwächt war, aufgefunden und medizinisch versorgt werden.