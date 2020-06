Telefonleitung beschädigt: Kein Anschluss in der Landstraße

Bei Erdarbeiten für den Straßenbau es in Krautheim wurde Ende vergangener Woche eine Telefonleitung beschädigt. Etliche Anschlüsse in der Landstraße sind deshalb gestört, darunter auch die der Brauerei in Krautheim. Wie Ortsbeauftragte Dieter Söllner in einer Pressemitteilung zudem informierte, würden die Reparaturen im Laufe des Dienstag erfolgen.