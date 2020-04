Tag der offenen Tür Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen fällt aus

Der zunächst auf Donnerstag, 23. April, verschobene "Tag der offenen Tür" am Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen kann aufgrund der Corona-Situation auch weiterhin nicht stattfinden. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Stattdessen können sich Eltern und Schüler im Internet unter www.armin-knab-gymnasium.de über die Schule und deren Angebote informieren. Zusätzlich bietet das Gymnasium eine telefonische Beratung zum Übertritt an.

Termine können unter Tel.: (09321) 13170 vereinbart werden.