Angeblich wollten sie ihrem Kumpel nur in einem Streit um eine junge Frau zur Seite stehen, doch die Auseinandersetzung endete für die drei Jugendlichen aus dem Landkreis vor dem Jugendgericht Kitzingen. Die Anklage: gefährliche Körperverletzung. Das Problem: Besagter Kumpel soll sich nicht mehr in Deutschland befinden, weshalb die drei jungen Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren die Tat nun alleine ausbaden mussten.

Es war ein Freitagnachmittag im November 2018, als die insgesamt vier Angreifer dem 17-jährigen Schüler vor dessen Schule auflauerten. Sie warteten, bis er aus dem Gebäude kam und gingen dann auf ihn los. Sie begannen zu schupsen; dann wurden Schläge ausgetauscht. Als der Schüler am Boden lag, traten sie auf ihn ein. Drumherum versammelten sich "viele Leute", wie Angeklagte und Zeugen gleichermaßen aussagten. Ein richtiges "Kuddelmuddel" soll es gewesen sein.

Geschichten der Angeklagten sind inkonsistent

So kommt es auch, dass sich keiner der Angeklagten nach eigener Aussage mehr ganz genau an den Tathergang erinnerte. "Es ging so schnell", sagten sie übereinstimmend. Einer der Angeklagten stritt ab, überhaupt bei der Tat dabei gewesen zu sein; ein anderer behauptete, er habe nicht zugeschlagen. Der Dritte sagte: "Ich wurde geschlagen und ich habe bestimmt auch geschlagen. Ob ich getroffen habe, weiß ich nicht mehr." Letztlich erlitt ihr Opfer einen Jochbeinbruch und Prellungen im Gesicht. Woher die Verletzungen kamen? "Vielleicht als er zu Boden gegangen ist", spekulierte einer der jungen Männer. Nicht nur einmal erschienen die Aussagen der Angeklagten dem Gericht als "unlogisch".

Es war ein langer Prozess mit vielen Zeugen, die den Vorfall alle beobachtet, eingegriffen oder Hilfe geholt hatten. Sie alle hatten offenbar Erinnerungslücken. Einen der Angeklagten erkannten sie alle wieder; bei den anderen beiden schieden sich die Geister. Direkte Schuldzuweisungen machte niemand. Auch der 17-jährige Geschädigte bestritt nicht, dass er sich gewehrt und zurückgeschlagen habe. Wer ihn selbst geschlagen und getreten habe, könne er aber nicht mehr sagen.

Bereits am Vortag soll es einen Streit gegeben haben, bei dem es offenbar um eine junge Frau ging. Diese soll zuerst mit dem Kumpel der Angeklagten zusammen gewesen sein, zum Tatzeitpunkt wiederum mit dem Geschädigten eine Beziehung geführt haben. "Das war eine Auseinandersetzung, die Sie eigentlich nichts angeht", sagte der Jugendrichter zu den Angeklagten. Die drei jungen Männer wollten ihren Kumpel aber nicht im Stich lassen.

Mildes Urteil für Angeklagte

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Jugendrichter legten den Angreifern nahe, "noch mal in sich zu gehen" und zumindest Teile der Schuld offen einzuräumen. Er bedauere den Vorfall "außerordentlich", ließ einer der Angeklagte über seine Verteidigerin schließlich ausrichten. Er übernehme die Verantwortung für den Fall. Auch wenn er sich an den Tathergang nicht mehr genau erinnere, hätten sich die Zeugen "das ja nicht einfach ausgedacht".

Letztlich beschloss das Gericht, das Verfahren gegen den Angeklagten, der behauptete, bei der Tat nicht dabei gewesen zu sein, jedoch von einigen Zeugen erkannt wurde, wegen "allenfalls geringer Schuld" einzustellen. Die beiden anderen kamen jeweils mit einer Geldstrafe von 500 beziehungsweise 900 Euro nach dem Jugendstrafrecht davon, obwohl sie zur Tatzeit bereits volljährig waren und eine Freiheitsstrafe im Bereich des Möglichen lag. Der Jugendrichter schloss die Verhandlung mit den Worten: "Das ist ein riesengroßes Entgegenkommen. Das darf nicht mehr vorkommen."

Hinweis: In einer früheren Fassung des Textes war fälschlicherweise die Rede von "schwerer Körperverletzung", angeklagt war jedoch eine "gefährliche Körperverletzung". Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.