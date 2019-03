In der Nacht auf Sonntag kam einer Polizeistreife in der Kitzinger Siedlung ein Auto entgegen, an dem keine Kennzeichen angebracht waren. Nachdem der Fahrer, der zudem keinen Sicherheitsgurt getragen hatte, offensichtlich den Streifenwagen erkannt hatte, fuhr er mit hoher Geschwindigkeit auf die B8 in Richtung Stadtmitte und bog nach rechts in Richtung Etwashausen ab.

Dabei kam ihm ein BMW entgegen. Der BMW-Fahrer konnte durch ein geschicktes Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern, teilt die Polizei. Der Wagen ohne Kennzeichen, ein roter VW Polo, kam nach links ab, prallte zunächst gegen einen Holzpfeiler und anschließend noch gegen vier geparkte Autos. Der 26-jährige Polo-Fahrer Polo stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter.

Er wurde aber schnell von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen. Bei einem Alkoholtest wurden umgerechnet 2,52 Promille gemessen und eine Blutprobe abgeordnet. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Mann Hakenkreuze auf seinen Unterarm gezeichnet hatte. Einen Führerschein, so die Polizei, besitzt er auch nicht.

Gegen den jungen Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Vergehen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz und Pflichtversicherungsgesetz und wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.