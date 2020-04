Kitzingen vor 38 Minuten

Streit eskaliert: Nase gebrochen

Zwei Männer im Alter von 51 und 57 Jahren sind am Freitagabend am Kitzinger Bleichwasen zunächst verbal in Streit geraten. Doch die Auseinandersetzung eskalierte und endete in einer Schlägerei. In deren Verlauf brach der 51-Jährige seinem Kontrahenten durch einen Faustschlag die Nase, teilt die Polizei mit.