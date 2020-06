Mainstockheim: Steckdose von Lkw-Anhänger entwendet

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, ereignete sich an der Ziegelhütte in Mainstockheim in Diebstahl, heißt es im Bericht der Polizei. Bislang unbekannte Täter schnitten zunächst mit einem Messer das Verbindungskabel des ASB-Steckers eines abgestellten Lkw-Anhängers durch. Dieser war an einem Lkw angehängt. Anschließend entwendeten die Täter die hierdurch freiliegende Steckdose im Wert von etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.