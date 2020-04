Spuren der Verwüstung in Iphofen

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ereigneten sich in Iphofen mehrere Sachbeschädigungen. Laut Polizeibericht lagen die Tatorte im Bereich des Herrngrabens, am Rödelseer Tor, im Bereich der Karl-Knauf-Halle und dem Fußweg zwischen dem Sportplatz und Stadtsee. Hier beschädigten Unbekannte mehrere junge Bäume, zwei Parkbänke, ein Informationsschild, drei Mülltonnen sowie ein Verkehrszeichen. Eine Parkbank wurde in Einzelteilen zerlegt und von den Tätern in den Stadtsee geworfen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.