Sprechstunden der Epilepsieberatung in Kitzingen

Am Freitag, 26. Juni, finden von 10 bis 15 Uhr die regelmäßigen Sprechstunden der Epilepsieberatung Unterfranken in der Klinik Kitzinger Land in Kitzingen statt. Beraten werden Betroffene sowie Angehörige, Fachleute und alle, die sich für das Thema Epilepsie interessieren, heißt es in einer Pressemitteilung.