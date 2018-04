Frank Wettengel zum SC Schwarzach

Fußball-Bezirksligist SC Schwarzach hat seine Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Spielzeit 2018/19 erfolgreich abgeschlossen: Frank Wettengel wird im Sommer Wolfgang Schneider nachfolgen. Wettengel, Inhaber der Trainer-A-Lizenz, coachte nach seiner Zeit als Co-Trainer beim Würzburger FV sechs Jahre lang den SV Heidingsfeld, mit dem er auch in die Bezirksliga aufstieg. Danach stand er unter anderem bei der SpVgg Giebelstadt und Bayern Kitzingen an der Seitenlinie. Im Schwarzacher Becken war Wettengel zudem bekannt, da er einige Jahre als DFB-Stützpunkttrainer in Stadtschwarzach aktiv war.

„Wir kennen Frank bereits seit einigen Jahren. Wir haben in einem ausführlichen und offenen Gespräch schnell zueinander gefunden und sind sehr froh, dass wir mit ihm einen erfahrenen, kompetenten und charakterlich einwandfreien Mann, der schon einiges gesehen hat, als Cheftrainer gewinnen konnten“, sagt SCS-Vorstand Josef Hitzinger über den 42-Jährigen und ergänzt: „Hier in Schwarzach ist in den vergangenen Jahren einiges entstanden. Wir werden diesen eingeschlagenen Weg somit konsequent weitergehen.“

Wettengel freut sich auf die Aufgabe in Schwarzach: „Ich habe durch meine Zeit als Stützpunkttrainer den Verein, das Umfeld und die Verantwortlichen schon gekannt und die letzten Spielzeiten verfolgt. In dieser Zeit hat sich sehr viel im sportlichen Bereich, aber auch im Umfeld positiv entwickelt.“ Nach eineinhalb Jahren, die sich Wettengel vom Fußball zurückgezogen hat, wollte er „bei einem Verein mit Ambitionen und einem klaren Plan als Trainer aktiv werden. Ich möchte zusammen mit dem Umfeld und vor allem mit der Mannschaft viel Spaß haben und diesen auch zeigen“.

Der aktuelle Coach Wolfgang Schneider, der die Mannschaft ab der Spielzeit 2015/16 übernommen und von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga geführt hatte, wird dem Verein in der Funktion des Co-Trainers erhalten bleiben. „Ich freue mich auf Frank und die anstehenden Aufgaben.“ Der bisherige Co-Trainer Jan Hinrichs legt sein Amt mit Saisonende nieder, wird dem Verein aber ebenfalls in anderer Funktion erhalten bleiben.