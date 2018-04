Die Marktbreiter bieten nur Magerkost

Es war so etwas wie der „Matchball“ im Landkreis-Derby zwischen dem SC Schwarzach und der FG Marktbreit/Martinsheim. Die Uhr tickte bereits 89 Minuten und einige Sekunden am Mittwochabend, als der eingewechselte Sebastian Wirsching alleine auf SC-Torwart Rene Schnur zusteuerte. Schnur wehrte im Herauslaufen den flachgeschossenen Ball mit dem Fuß ab und bewahrte der Heimelf wenigstens einen Punkt beim 1:1 (1:1). Das war sie, die große Gelegenheit, eine weitere von dieser Güte komme nicht mehr, dachte sich wohl Schiedsrichter Joachim Feuerbach. Ohne eine Sekunde Nachspielzeit beendete er sofort danach das Spiel.

Dass das Unentschieden vor allem bei einer der beiden Mannschaften keine Begeisterung auslöste, war in den Minuten danach an den Mienen der Beteiligten abzulesen. Sichtlich enttäuscht blickten die Marktbreiter drein, für die das wichtige Spiel optimal mit früher Führung bereits nach wenigen Minuten begonnen hatte. Joachim Barthel lief beim Eckball auf den ersten Pfosten, und er köpfte die Kugel mustergültig zum 0:1 ins Netz (3. Minute).

Die FG, die noch längst nicht aller (Abstiegs-)Sorgen ledig ist, schien auf dem Weg, gegen die schier aussichtslos auf dem vorletzten Platz liegenden Schwarzacher zu punkten. Nur zehn Minuten später gelang der Heimelf jedoch der Ausgleich: Tobias Bürkner erwischte einen aus dem Strafraum heraus abgelenkten Eckball. Sein Flachschuss sauste aus siebzehn Metern zum 1:1 (13.) ins Eck. In der Folge bekam Schwarzach etwas Auftrieb – richtig klare Chancen blieben aber bis zur Halbzeit auf beiden Seiten aus.

Beiden Kontrahenten war das Bemühen nicht abzusprechen, sie taten sich allerdings gerade im Spiel nach vorn schwer. Schwarzach musste den gerade erst genesenen Franz Döring in das Angriffszentrum schicken. Auf der Gegenseite wurden Marktbreits Spieler zwei-, dreimal in aussichtsreicher Position zu Recht wegen Abseits zurückgepfiffen. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff – die FG hatte beim Spiel von hinten heraus einen Fehlpass fabriziert – verfehlte ein listiger Schlenzer Nico Eichelbrönners nur knapp das Ziel (46.). Wieder nur kurz darauf hätte Niklas Oberth schon das 2:1 für Marktbreit markieren müssen. Ein einziger Pass mitten durch die Schwarzacher Abwehr hatte ihn in beste Position gebracht, nur schoss er nicht platziert genug, und so lenkte Torwart Schnur mit den Fingern zur Ecke ab (50.).

Die Marktbreiter wurden danach druckvoller, sie zwangen den Gegner zu teils unkontrollierten Befreiungsschlägen, mehr nicht. Bei einem der eher seltenen Schwarzacher Gegenangriffe hatte FG-Torwart Benjamin Stör schon seine ganze Klasse aufzubieten, um einen Freistoß Bernd Keilholz' zu parieren (65.). Flach, durch die Mauer und damit erst spät zu sehen für Stör, nahm der Ball seinen Weg Richtung Tor. Stör erwischte ihn vor der Torlinie. In der Folge boten sich Joachim Barthel zwei halbseidene Gelegenheiten für Marktbreit (69. und 78.), Schwarzach taumelte dem wirklich glücklichen Ende entgegen.

Aufgebracht wirkte FG-Spielertrainer Tobias Jäger später noch, nachdem er ein süßes Gebäckstück verdaut hatte. „Wir hätten die drei Punkte dringend gebraucht. Wir haben viel Aufwand betrieben, aber es ist nichts dabei herumgekommen“, ärgerte er sich. Am Ende habe es an Frische gefehlt, um den entscheidenden Stich zu setzen. Um möglichst weg vom Relegationsplatz zu bleiben, müsse man solche Spiele gewinnen.

Sein Gegenüber Wolfgang Schneider mochte nicht unzufrieden sein. „Marktbreit hat sicherlich mehr verloren, als wir. Aber wir gehen gehen körperlich auf der letzten Rille und konnten nichts mehr zusetzen“, entschuldigte er. Ihm gefiel, dass die Seinen den frühen 0:1-Tiefschlag weggesteckt habe. Das 1:1 dürfte Marktbreit mehr nützen, das am kommenden Sonntag mit dem FC Leinach den nächsten Abstiegskonkurrenten erwartet.