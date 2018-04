Den Sulzfeldern ist nicht bange

Es wäre mehr drin gewesen als ein Unentschieden, sowohl für die SG Buchbrunn/Mainstockheim als auch für den TSV Sulzfeld. Aber es kam nur ein 1:1 (1:0) heraus am Mittwochabend zwischen den beiden Kontrahenten, die gerne auch nächste Saison wieder in der Kreisliga antreten möchten. Das ist zumindest beim TSV Sulzfeld ungewiss, aktuell einer der beiden Klubs, die zum Verbleib in der Liga nachsitzen müssen – zu mehr wird es wohl nicht reichen, denn der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits neun Zähler.

Um dafür zu sorgen, dass man in der Liga bleibt, hat sich Sulzfeld im Schlussspurt der Saison von Trainer Christian Hofrichter getrennt. „Es war die letzte Möglichkeit, etwas zu verändern. Wir haben uns im Vorstand darauf verständigt, es zu probieren“, sagt Bernd Hering, und so ist der Vereinsvorsitzende mal wieder persönlich als Nothelfer eingesprungen.

Beim ersten Auftritt mit ihm gab es eine 2:3-Niederlage in Sonderhofen. Jetzt folgte das 1:1, ein kleiner Erfolg. Es ist erst der zweite Punkt, den die Sulzfelder in dieser Spielzeit auswärts erwischten. Seit eineinhalb Jahren, so Hering, warte man auf einen Sieg in der Fremde. Auch deshalb schien er nach dem Schlusspfiff zufrieden. „Eine ordentliche Leistung heute, das war sehr engagiert. Aus den Kontern müssen wir mehr machen, aber der Gegner hatte auch ein paar Bretter“, sagt Hering, der nun neben seinen U13-Junioren auch die erste Herrenmannschaft trainiert.

Mit der gehe es in die Relegation – da brauche man gar nicht herumzureden, übt er sich nicht groß in den Floskeln vom wohl nur noch in der Theorie möglichen direkten Verbleib in der Liga. Ein Absturz in die Kreisklasse, wo der Verein letztmals 1992 kickte, soll unbedingt vermieden werden. „Mit der Mannschaft, mit dem Kader, ist mir nicht bange“, sagt Interimstrainer Hering zuversichtlich.

Engagiert zeigten sich seine Mannen, bei denen in Niklas Pfarr, Marcel Reuther und Christopher Voit drei wichtige Kräfte fehlten. Spielerisch tat sich Sulzfeld schwer, doch kämpferisch konnte sich das durchaus sehen lassen. Buchbrunn/Mainstockheim kann diese Runde locker ausklingen lassen. Nach dem Sieg in Hopferstadt vorigen Mittwoch sind wohl die letzten Zweifel zerstreut, wie Vorstandsmitglied Dietmar Riedel meinte, der diesmal als Platzsprecher half.

In dieser Funktion begrüßte Riedel im Abendspiel bei strahlendem Sonnenschein zum Anpfiff nur wenige Zuschauer, viele tröpfelten erst nach und nach ein. In der ersten Halbzeit verpassten sie wenig – bis zur 42. Minute. Da traf Sulzfelds Angreifer Korbinian Kiemer nach einem Rückpass Maurice Reuthers aus bester Lage den Ball nicht. Beim Konter rannte Mirco Pfeuffer auf und davon, er legte quer auf Tobias Förster und der schob zum 1:0 ein (42.).

Nach der Halbzeit wäre Sulzfelds zweite vergebene Großchance beinahe wieder wie ein Bumerang zurückgeflogen. Nach einem Freistoß Hansi Höners wartete der Ball vor dem SG-Tor quasi auf dem Präsentierteller. Ferdinand Merbecks erwischte ihn aber nicht, wieder lief der Gegenangriff. Zu Sulzfelds Glück war Merlin Herbarth beim Konter zu eigensinnig und vergab (62.). Für Sulzfeld zielte Kiemer wenig später nicht genau genug – und schoss SG-Torwart Gedrat an (65.).

Schließlich zeigte Winterneuzugang Hansi Hörner seine Klasse. Einen Freistoß aus gut 18 Metern halblinker Position zirkelte er nicht, wie Gedrat es erwartet hatte, über die Mauer. Hörner erwischte Gedrat auf dem falschen Fuß und drehte den Ball zum 1:1 in die Torwartecke (73.). Dabei blieb es, was auch Stadionsprecher Dietmar Riedel als „ein gerechtes Ergebnis“ an die Zuschauer weitergab.