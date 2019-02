Zwei nutzlose Siege

Schiessen

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

SV Höbing – SG Marktsteft 2:3 SV Hausen – FSG Hilpoltstein 1:4 SV Pfeifferhütte – BSG Bergrheinfeld 2:3 SV Haibach – SSG Dynamit Fürth 3:2 SG Marktsteft – BSG Bergrheinfeld 3:2 SSG Dynamit Fürth – SV Hausen 2:3 SV Pfeifferhütte – SV Höbing 1:4 SV Haibach – FSG Hilpoltstein 3:2

1. (1.) SSG Dynamit Fürth 14 11 0 3 49 22 : 6 2. (2.) SV Haibach 14 11 0 3 45 22 : 6 3. (3.) FSG Hilpoltstein 14 9 0 5 40 18 : 10 4. (4.) BSG Bergrheinfeld 14 8 0 6 38 16 : 12 5. (5.) SV Hausen 14 6 0 8 31 12 : 16 6. (6.) SV Höbing 14 5 0 9 30 10 : 18 7. (7.) SG Marktsteft 14 4 0 10 26 8 : 20 8. (8.) SV Pfeifferhütte 14 2 0 12 21 4 : 24

Waren es also doch die Nerven, an denen die Marktstefter gescheitert sind? Fast könnte man es meinen, denn am letzten Wettkampftag, als der Abstieg so gut wie besiegelt war, überzeugten sie mit zwei knappen Erfolgen. Doch die beiden 3:2-Siege kamen zu spät, weil Mitkonkurrent Höbing nach seiner Niederlage im direkten Duell mit Marktsteft einen Pflichtsieg gegen Schlusslicht Pfeifferhütte schaffte.

Dramatischer Höhepunkt beim Sieg gegen Höbing war Werner Vehes Duell mit Kerstin Beck. Nach 40 Schüssen stand es 380:380. Im ersten Stechen trafen beide die „10“, im zweiten nur noch Vehe.

Gegen Bergrheinfeld bewies Anna-Maria Gnebner Nervenstärke. In ihrem letzten Schuss benötigte sie eine „10“ und traf sie auch. Den Siegpunkt holte Tanja Vehe.