Zuschauerfreundliche Spielpläne

Fußballfans ohne Vereinsbrille können in unseren Breitengraden ab dem 14./15. Juli ihrer Leidenschaft für höherklassigen Amateurfußball an jedem Wochenende frönen. Bayernligist TSV Abtswind und Landesligist FC Geesdorf, die gerade einmal fünf Kilometer trennen, haben im Wechsel Heimspiele oder zumindest keine Parallelauftritte. Dadurch, dass Abtswind seine Auftritte vor heimischer Kulisse am Samstag und Geesdorf am Sonntag absolvieren, kommt es zu keinerlei Überschneidungen. Dies ist den kürzlich auf der Internetseite des Bayerischen Fußball-Verbandes (www.bfv.de) eingestellten vorläufigen Spielplänen der beiden Ligen zu entnehmen.

Die sind deshalb nicht endgültig, weil es an den einzelnen Spieltagen noch zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. Ein laufendes Beschwerdeverfahren vor dem Verbandssportgericht – ein Verein hat gegen die Ligen-Einteilung Protest eingelegt – betrifft die Landesliga Nordwest nicht.

Fest terminiert sind auch die Eröffnungsspiele. Den Auftakt in der Bayernliga machen am Freitag, 13. Juli, Bayern Hof und DJK Gebenbach. In der Landesliga Nordwest eröffnen SV Euerbach/Kützberg und FC Fuchsstadt ebenfalls am Freitag, 13. Juli, die Saison.

Die Winterpause wird am 24. November eingeläutet, die Landesliga-Nordwest, in der 16 Vereine am Start sind, geht bereits eine Woche früher, am 17. November 2018, in die Pause. Auftakt zur Rest-Rückrunde ist am ersten März-Wochenende 2019 (in der Landesliga Nordwest am 9./10. März 2019). Der letzte Spieltag der Saison 2018/2019 wird am 18. Mai 2019 angepfiffen.

Heimspieltermine

14.07. TSV Abtswind – Don Bosco Bamberg

21.07. TSV Abtswind – ASV Vach

22.07. FC Geesdorf – TSV Lengfeld

29.07. FC Geesdorf – TSV Karlburg

01.08. TSV Abtswind – DJK Gebenbach

11.08. TSV Abtswind – SpVgg Bayern Hof

12.08. FC Geesdorf – FC Fuchsstadt

15.08. TSV Abtswind – FSV Erlangen-Bruck

25.08. TSV Abtswind – TSV Aubstadt

26.08. FC Geesdorf – ASV Rimpar

09.09. FC Geesdorf – TSV Unterpleichfeld

15.09. TSV Abtswind – ASV Neumarkt

22.09. FC Geesdorf – TSV Kleinrinderfeld

07.10. FC Geesdorf – SV Euerbach/Kützberg

13.10. TSV Abtswind – SpVgg Ansbach

21.10. FC Geesdorf – SC Aufkirchen

28.10. FC Geesdorf – TuS Feuchtwangen

03.11. TSV Abtswind – FC Sand

17.11. TSV Abtswind – SC Eltersdorf

18.11. FC Geesdorf – TG Höchberg

02.03. TSV Abtswind – TSV Großbardorf

16.03. TSV Abtswind – ATSV Erlangen

17.03. Geesdorf – Schwebenried/Schwemm.

30.03. TSV Abtswind – DJK Ammerthal

31.03. FC Geesdorf – SV Erlenbach

06.04. TSV Abtswind – SV Seligenporten

14.04. FC Geesdorf – Viktoria Kahl

20.04. TSV Abtswind – Kickers Würzburg II

28.04. FC Geesdorf – Alemannia Haibach

04.05. TSV Abtswind – SpVgg Forchheim

11.05. FC Geesdorf – TuS Röllbach

18.05. TSV Abtswind – Würzburger FV