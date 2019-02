Zur Not trifft der SSV auch ohne Stürmer

Seit anderthalb Wochen plagen sich die Fußballer des SSV Kitzingen wieder im Training; sie wollen gut vorbereitet sein, wenn es Anfang März auf die zweite, die entscheidende Etappe dieser Saison geht. Schon acht Punkte ist die Mannschaft ihren Verfolgern in der Kreisliga Würzburg voraus. Was gibt Trainer Thomas Beer seinen von der Sonne beschienenen Höhenfliegern mit auf den Weg? „An Weihnachten ist noch keiner Meister geworden.“

Nicht nur die reinen Ergebnisse zählen

Das kann man nun so sehen oder so. Vor genau einem Jahr stand an der Spitze der Klasse die Mannschaft aus Dettelbach und seiner Ortsteile – mit gerade mal einem Punkt Vorsprung. Und wer ging am Schluss als Meister durchs Ziel? Genau: Dettelbach. Mitunter sind es nicht die reinen Ergebnisse, in denen sich die Stärke einer Mannschaft spiegelt. Bisweilen ist da noch etwas anderes – etwas, das über die greifbaren Zahlen hinausgeht und nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Trainer nennen es gerne „die Art und Weise“, mit der Spiele gewonnen werden oder eben verloren. Es ist die Form, wie Spieler auftreten und sich auf dem Platz präsentieren. Wenn Journalisten manchmal etwas „zwischen den Zeilen“ mitteilen, dann tun Fußballer dies „zwischen den Ballwechseln“. So wie die Dettelbacher im vergangenen Jahr. So wie die Siedler dieses Jahr.

Den Meister schon gesehen

Es war der zehnte Spieltag der Saison, der SSV spielte auswärts beim SV Heidingsfeld, siegte 3:0 und gab ein Statement ab, das Heidingsfelds Trainer Christian Graf nachher noch verstärkte. „Für mich war das der neue Meister!“ Blickt Beer zurück auf diese Zeit im Oktober, dann spricht er von einer „Serie“, aber er meint damit weniger die Aneinanderreihung von Siegen als vielmehr die Häufung personeller Ausfälle, die ihn um den Erfolg seines Projektes bangen ließ.

Alexander Schmidbauer, Steffen Metz, Vincent Held – drei Stürmer von Format im Kitzinger Kader, und immer fehlte im Herbst mal der eine, mal der andere, beim Spiel in Reichenberg sogar alle drei. „Da mussten wir improvisieren“, sagt Beer. Das Resultat: ein 6:0, der vierte Sieg im vierten Spiel im Monat Oktober und die Erkenntnis des Trainers: „Es ist kaum aufgefallen, dass wir ohne Stürmer spielten, weil sich die anderen bei uns im Team derart reingebissen haben.“

Wer soll den SSV stoppen?

Vielleicht waren es genau jene Wochen, die bei Freund und Feind zu der Frage führten: Wer soll, wer kann den SSV stoppen auf dem Weg zum Titel? Die Antwort: vermutlich nur der SSV selbst. Beer weiß, dass auch im erfolgreichen Oktober nicht alles Gold war, was zu glänzen schien, dass sich sein Team gegen defensivorientierte Gegner schwer tat. Er weiß, dass der SSV nun gejagt werden wird, dass sich das Titelrennen auf der Zielgeraden noch einmal zuspitzen könnte. Doch Beer weiß auch, dass seine Mannschaft so schnell nichts aus der Bahn zu werfen vermag, dass sie stark genug ist, sich der Angriffe der Konkurrenten zu erwehren.

Rekordmarke ist nur Randnotiz wert

Sechzehn Spiele lang, die gesamte Vorrunde über, waren die Siedler ungeschlagen geblieben. Dies war noch keiner ersten Mannschaft in der nunmehr fast 70-jährigen Geschichte des Klubs gelungen. Doch Beer ist die Rekordmarke nicht mehr als eine Randnotiz wert, „eine nette Begleiterscheinung“, wie er sagt. Im nächsten Spiel, Spiel Nummer 17, gab es prompt ein 0:1 zu Hause gegen den ETSV Würzburg, die erste und bisher einzige Niederlage in dieser Saison. War den Kitzingern der Erfolg zu Kopf gestiegen? Hatten sie die Dinge schleifen lassen?

Man könnte es glauben, aber Beer widerspricht. Der entscheidende Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit sei nur gefallen, weil der Schiedsrichter das Foul eines Würzburgers in der Szene zuvor nicht geahndet habe, das Ergebnis eine Farce. Es zeigte dennoch, was passieren kann, wenn der SSV auf einen Gegner trifft, der Fußball nicht als Spiel der Möglichkeiten begreift, sondern nur auf Zerstörung aus ist.

Viel Spaß auf Kunstrasen

In diesem destruktiven Stil werden den Kitzingern in den verbleibenden zwölf Spielen noch andere Teams begegnen, und so lässt Beer im Training gerade verstärkt Situationen wie diese simulieren. „Wir müssen und werden Lösungen finden“, sagt er – ohne genau zu definieren, wie solche Lösungen aussehen könnten. Die Kitzinger wollen sich etwas von ihrer Unberechenbarkeit bewahren, wenn sie im März mit Härteprüfungen gegen Sonderhofen oder Bütthard konfrontiert werden.

Beer sieht seine Mannschaft dafür gut gerüstet: in der Breite noch einen Tick besser, in der Spitze einen Hauch stärker als vergangene Saison. Dazu kommen die deutlich günstigeren Trainingsbedingungen in diesem Jahr auf Kunstrasen im Sickergrund. Ein Spielplatz für Illusionen, wie Beer schwärmt. „Die Jungs haben im Training zu 99 Prozent den Ball am Fuß. Wie viel sie dabei laufen, merken sie gar nicht.“

Der vierte Aufstieg binnen 26 Jahren

Vieles spricht also dafür, dass sich der SSV Kitzingen demnächst erneut in den Kreis der Bezirksligisten einreihen wird: zum vierten Mal in seiner Historie nach 1993, 2000 und 2013. Nie währte der Aufenthalt länger als vier Jahre. Der Klub würde bei einem Aufstieg um einige Feier- und Zahltage ärmer, die ihm die Kreisliga in Serie beschert: Spiele gegen Bayern Kitzingen vor mehr als 600 Zuschauern oder gegen Beers Heimatklub Sickershausen vor 450. Umgekehrt gewönne er an Attraktivität für junge ambitionierte Spieler aus den eigenen Reihen oder von auswärts.

Will der Verein sie halten oder für sich gewinnen, muss er ihnen sportlich etwas bieten, sonst wird es auf Dauer schwer. Auch dem SSV, der sich in der Jugendarbeit seiner Sache über Jahrzehnte sicher sein durfte, laufen die Talente nicht mehr ohne Weiteres zu, wie auch Beer feststellt. Die Reserven schmelzen – eine Folge auch des gesellschaftlichen Klimawandels. Die A-Jugend musste der Verein vor der Saison kurzfristig abmelden, aber der nächste vielversprechende Jahrgang wartet laut Beer in der U17.