Zum Kämpfen fehlt der Jugend der Mut

Die bereits fünfte Auflage des Boxturniers zum Gedenken an Friedrich, genannt Frieder, Dollinger steigt an diesem Samstag in der Kitzinger Florian-Geyer-Halle. Dadurch ehrt der Kraftsport-Verein Kitzingen (KSV) seinen einstigen Vorsitzenden und Vorkämpfer, der 2013 gestorben ist. Die Box-Abteilung setzt mit dem Turnier fort, was Dollinger in mehr als fünfzig Jahren seines Wirkens als Abteilungsleiter beim Boxen mit aufgebaut hat. Ab Mittag werden beim Höhepunkt im Jahr der Abteilung die Fäuste fliegen.

Der Mann, der sich nach Dollinger um die Boxer in Kitzingen kümmert, ist Maik Dreßler. Er hat das Turnier organisiert, Vereine im ganzen Land angeschrieben und eingeladen. „Wir haben um die 40 Kämpfe, das sind 80 Boxer. Aber da kommen bestimmt noch Absagen wegen Verletzung oder sonst was. Ich gehe von 30 Kämpfen aus“, sagt Dreßler mit Blick auf seine Liste. Mehr wäre durchaus möglich gewesen, Nachfrage gebe es zu Genüge, sagt der Abteilungsleiter. Doch das lasse sich logistisch nicht bewältigen.

„Es steckt viel Arbeit in einem sauberen Trainingskampf.“ Maik Dreßler, Trainer beim KSV Kitzingen

Ideal wären nach Dreßlers Ansicht 25 bis 30 Kämpfe am Samstag. Man müsse ja schließlich die Zeit berücksichtigen. Ein Kampf dauere dreimal zwei Minuten plus Pause, macht etwa zehn Minuten, also sechs Kämpfe in der Stunde. „Sie können sich ausrechnen, wie lange man da steht, bis das fertig ist.“ Macht etwa fünf Stunden. Angemeldet haben sich Sportler aus dem Saarland, Baden-Württemberg und sogar aus Köln oder Berlin. Die Veranstaltung habe einen guten Ruf, Vergleiche dieser Art seien derzeit selten, vor allem im Umkreis, so Dreßler.

Nur zwei von zehn Klubs, die im Bezirk noch aktiv seien, würden auch Boxkämpfe ausrichten. Das liegt daran, dass in Deutschland, in Bayern und auch in Franken das Wettkampfboxen mit erheblichem Nachwuchsmangel zu kämpfen hat. „Wir fahren oft bis nach Hessen oder Thüringen 300 bis 500 Kilometer zu den Wettkämpfen. Alle zwei Wochen etwa bin ich unterwegs“, erzählt Dreßler. Die Szene kennt sich – „wir kommen zu ihnen, und die kommen dann zu uns.“ Das gilt vor allem für den Nachwuchs.

In der Klasse der Schüler (Jahrgang 2006/07) und der Kadetten, also der Jugendlichen (2004/05), sehe es auch am Samstag eher mau aus. „Bei den Schülern haben wir zwei Kämpfe, bei den Kadetten drei. Das ist extrem wenig“, sagt der Abteilungsleiter. Dazu haben die Kitzinger derzeit bei den Aktiven zwei Boxer, einer davon wird am Samstag in den Ring steigen. Dabei kann sich die Box-Abteilung des KSV über den Zuspruch nicht beklagen. Von 120 sei man in den letzten Jahren auf rund 200 Aktive gewachsen, die zum Training kommen. Tendenz steigend.

Sogar eine Frauengruppe mit zehn bis zwölf Boxerinnen, die regelmäßig üben, hat der KSV. Dazu sind rund 30 Kinder im Verein gemeldet. Ab fünf Jahren dürfen sie trainieren – richtig boxen allerdings erst ab zehn Jahren. Bei Wettkämpfen darf der Gewichtsunterschied zwischen den beiden im Ring maximal anderthalb Kilo betragen. Kinder beim Training zu halten sei nicht leicht „Sie kriegen die Box-Schule, also die Grundbegriffe, beigebracht. Sie wollen das auch lernen, kämpfen wollen sie aber nicht“, hat Dreßler festgestellt.

Jugendliche würden schon öfters beim Training vorbeikommen, neugierig seien sie. „Sie haben alle einen großen Mund, aber nichts dahinter. Es steckt viel Arbeit drin, um erst einmal einen sauberen Sparring, also einen Trainingskampf, zu machen“, sagt er. Und: „Es gehören nicht nur Athletik und Technik dazu, sondern auch die Aggressivität und der Mut, um das alles durchzustehen.“

„Sie machen einen Kampf, kriegen auf die Mütze und wollen nicht mehr.“ Maik Dreßler, Abteilungsleiter Boxen

Manche ließen sich rasch entmutigen. „Sie machen einen Kampf, kriegen auf die Mütze, dann wollen sie nicht mehr“, sagt Dreßler. Und die meisten entschieden sich lieber fürs Fitnessboxen statt für Wettkämpfe. Dazu sei der Sport bei vielen verpönt, die ihn nicht richtig kennen, so der Experte. „Verdammt schwierig“ sei die Situation, nicht nur in Kitzingen. Dort ist der Abteilungsleiter aber froh über sein Team an Trainern und engagierten Mitstreitern, die teils schon seit vielen Jahren dabei sind.

Drei Boxtrainer mit Lizenz hat der Verein, einer davon ist Dreßler selbst. Tanja Sabroda kümmert sich um die Kinder und die Jugend, dazu unterstützt sie Tina Stark beim Frauentraining. In Oliver Barth und Manfred Wolf hat Dreßler erfahrene Kräfte, die in der Leitung mitmachen, dazu einige Helfer.

Dass irgendwann mal einer vom KSV so weit kommt wie Kitzingens bekanntester Boxer Karo Murat ist zu bezweifeln. Murat gewann unlängst erst den Kampf um den Weltmeister-Gürtel des IBO-Verbands. Zu ein paar wenigen aus dem KSV bestehe noch Kontakt, sagt Dreßler. Einige hätten sich den Kampf sogar in Hamburg angesehen. Dazu habe er keine Zeit. Das bevorstehende Dollinger-Turnier zu organisieren verschafft ihm Arbeit genug.