Zum Abschluss wird ein Wunder benötigt

Schießen

Luftgewehr Bayernliga Nordwest

SV Hausen – SV Haibach 1:4 SG Marktsteft – SV Pfeifferhütte 5:0 BSG Bergrheinfeld – SV Höbing 2:3 FSG Hilpoltstein – SSG Dynamit Fürth 1:4 SV Höbing – FSG Hilpoltstein 1:4 SSG Dynamit Fürth – BSG Bergrheinfeld 5:0 SG Marktsteft – SV Hausen 1:4 SV Pfeifferhütte – SV Haibach 2:3

1. (1.) SSG Dynamit Fürth 12 11 0 1 45 22 : 2 2. (2.) SV Haibach 12 9 0 3 39 18 : 6 3. (4.) FSG Hilpoltstein 12 8 0 4 34 16 : 8 4. (3.) BSG Bergrheinfeld 12 7 0 5 33 14 : 10 5. (5.) SV Hausen 12 5 0 7 27 10 : 14 6. (6.) SV Höbing 12 4 0 8 24 8 : 16 7. (8.) SG Marktsteft 12 2 0 10 20 4 : 20 8. (7.) SV Pfeifferhütte 12 2 0 10 18 4 : 20

SG Marktsteft – SV Pfeifferhütte 5:0 (1924:1876). Im Kellerduell erwischte Luisa Merkert den besseren Start. Sie baute ihre Führung kontinuierlich aus, entschied die Paarung in der dritten Serie mit dem Optimum von 100 Ringen vorzeitig für sich und holte mit 386:374-Ringen den ersten Punkt für Marktsteft.

In der Mittelpaarung schoss Jan Löther für den noch nicht ganz genesenen Werner Vehe. Beide Schützen leisteten sich immer wieder eine „8“, so dass die Führung hin- und herwechselte. Löther setzte sich jedoch in den letzten zehn Schützen nervenstark durch (380:377). Anna-Maria Gnebner wurde nach Anfangsschwierigkeiten immer stärker und beendete ihren Wettkampf mit 100 Ringen (389:372).

In der Spitzenpaarung zog Regina Merkert nach den ersten zehn Schüssen mit dem Höchstergebnis von 100 Ringen Udo Högner den Zahn. Mit 391:383 Ringen sorgte sie für den vierten Punkt. Den 5:0-Erfolg komplettierte Tanja Vehe, die nach ihren Startproblemen das Fundament für ihren 378:370-Sieg legte.

Mit den zwei Punkten im Rücken ging es selbstbewusst in die Nachmittagspaarung. Hier wartete der Aufsteiger aus Hausen. Nach jeweils 20 Wertungsschüssen war in keiner Partie ein Sieger absehbar. Fast zeitgleich beendeten die beiden Schlusspaarungen ihren Wettkampf. Tanja Vehe brach in der letzten Serie ein und verlor mit 378:383 Ringen. Luisa Merkert hatte im Kopf an Kopf-Rennen mit 382:383 Ringen das Nachsehen. Nach 26 Minuten stand es 2:0 für Hausen. Dies steigerte den Druck auf die Marktstefter. Jetzt musste jeder sein Duell gewinnen. Anna-Maria Gnebner setzte sich von Jochen Konrad ab und verkürzte (389:380). In der Spitzenpaarung traf Regina Merkert auf eine bärenstarke Fabienne Benz, die den Siegespunkt für Hausen markierte (394:387). Auch Jan Löther hatte in seiner Begegnung das Nachsehen (378:381). Am letzten Spieltag trifft Marktsteft auf Höbig und Bergrheinfeld und muss zwei Siege landen. (pm)